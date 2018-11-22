Первый демонстрационный полет космического аппарата Crew Dragon компании SpaceX к Международной космической станции (МКС) состоится 7 января 2019 года. Он взлетит без экипажа на борту. Об этом сообщается на сайте NASA.

Первый демонстрационный запуск Crew Dragon с экипажем на борту запланирован на июнь 2019 года.

Запуски пилотируемого транспортного космического корабля CST-100 Starliner, который разрабатывался Boeing и NASA, без экипажа и с ним планируют провести в марте и августе 2019 года соответственно.

По данным Space News, Crew Dragon будет запущен на орбиту на ракете Falcon 9 со стартовой площадки Космического центра Кеннеди в районе мыса Канаверал в американском штате Флорида.

В 2010 году NASA запустило программу по стимулированию разработки частных пилотируемых космических кораблей, которые могли бы доставлять американских астронавтов на МКС. В итоге агентство заключило контракты с компаниями SpaceX и Boeing, которые разрабатывают корабли Crew Dragon и CTS-100 Starliner соответственно.

Видео: youtube.com/SpaceX

Как сообщала "Страна", у Илона Маска впервые посадили на сушу первую ступень Falcon 9. Трансляция старта велась на официальном Youtube-канале компании.

Отметим, что SpaceX разместит в космосе надувную стеллу, которая будет отсвечивать на орбите.