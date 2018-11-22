22 ноября скончался известный украинский писатель и переводчик Виктор Шовкун. Об этом написала его дочь Леся Шовкун на своей странице в Facebook.

Виктор Шовкун родился 14 марта 1940 года. В момент смерти ему было 78 лет. Отметим, что родом писатель из села Манченки Харьковской области. Он окончил Харьковский гидрометеорологический техникум, работал в Сибири, получал второе образование в МГУ, где окончил основной курс и аспирантуру филологического факультета. Владел шестью иностранными языками – английским, французским, испанским, итальянским, португальским, русским.

Его перу принадлежат переводы произведений Агаты Кристи, Эдгара По, Стивена Кинга, Виктора Гюго, Оноре де Бальзака, Маркиза де Сада, Мишеля Фуко, Альбера Камю, Габриеля Гарсиа Маркеса, Пауло Коэльо и Дэна Брауна, Джорджа Оруэлла и многих других.

Виктор Шовкун - лауреат первой премии имени Лукаша "Ars Translationis" за лучший перевод из опубликованных в журнале "Вселенная", лауреат премии имени Сковороды 2004 за лучший перевод с французского на русский, а также лауреат премии имени Максима Рыльского 2009 Национального союза писателей Украины за лучший перевод года.

Скриншот, фото: Facebook/ Lesya Shovkun

Напомним, умер известный украинский писатель и политик Степан Пушик.

Также мы писали, что умер знаменитый писатель Эдуард Успенский, автор книг про крокодила Гену и Простоквашино.