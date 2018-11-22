Некоторые матчи Чемпионата мира по футболу в 2022 году могут пройти за пределами принимающего его Катара. Об этом сообщил президент ФИФА Джанни Инфантино.

По его словам, это произойдет в случае, если турнир будет расширен до 48 команд. Все дело в том, что в Катаре есть только 8 стадионов, а страна готовится к ЧМ при участии 32 команд.

"Не нужно быть Эйнштейном, чтобы догадаться, что сложно организовать турнир для 48 команд на восьми стадионах в одной стране", - заявил Джанни Инфантино.

По его словам, поиск возможностей провести некоторые матчи вне территории Катара вызовет некоторые трудности, однако к нему нужно будет прибегнуть.

Напомним, что Чемпионат мира по футболу пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. Сборную этой страны будет готовить Зинедин Зидан.

Также мы писали, что оргкомитет ЧМ-2022 в Катаре попросил у ФИФА разрешения провести Кубок мира всего на восьми аренах.