Железную дорогу к Крымскому мосту перенесут из-за древнего поселения Манитра, которое находится на месте строительства. Об этом в четверг, 22 ноября, сообщается на сайте Крымского моста.

Отмечается, что дорога обойдет и не затронет строения богатой античной усадьбы, обнаруженные в ходе археологических исследований, предваряющих строительство трассы.

"Перенос участка трассы не повлияет на срок сдачи 18-километрового подхода. Он заработает, как и планируется, одновременно с мостом, в декабре 2019 года", - говорится в сообщении.

По данным ученых, комплекс из 40 помещений и девяти дворов, датируемый концом V - началом III века до н. э., мог принадлежать семье боспорского аристократа или представителя династии царей Боспора. Перенос участка подхода позволит ученым провести консервацию этого поселения, изучить его и сохранить для потомков.

Фото: most.life

Исследования усадьбы охватили участок площадью более пяти тысяч квадратных метров. Здесь были найдены остатки сплошной застройки, характерной для античных сельских комплексов замкнутой планировки. Жилые и хозяйственные строения плотно примыкали друг к другу и имели глухие внешние стены. Фасады с окнами выходили во внутренние мощеные дворы, вокруг которых группировались все постройки. В западной части комплекса располагался наиболее крупный двор, украшенный галереями и, возможно, колоннадой. Для кровли использовалась дорогая черепица местного производства с клеймами боспорского мастера.

"Аналогов сельской усадьбы такой площади, сложности и такой хорошей сохранности нет не только на территории Крыма, но и во всем Причерноморье. Уникальность этого поселения - в очень высоком уровне строительного дела. Памятник находится на Керченском полуострове, в западной части Боспорского царства. Это далекая окраина эллинского мира, но здесь мы видим в самом лучшем проявлении опыт античного градостроительства. У того, кто строил эту усадьбу, были не просто большие, а очень большие материальные возможности. Предположительно, это даже не представитель социальной имущественной верхушки, а, скорее, член правящей царской династии или вообще сам царь Боспора", - рассказал доктор исторических наук, заведующий отделом полевых исследований Института археологии РАН Александр Масленников.

Ранее "Страна" писала о том, что на Крымском мосту столкнулись восемь авто из-за гололеда.

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