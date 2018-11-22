В Харькове правоохранители устанавливают обстоятельства смерти мужчины, тело которого нашли под мостом на перекрестке улиц Залютинской и Сумской шлях. Об этом сообщается на сайте ГУНП в Харьковской области.

По предварительным данным, 40-летний мужчина пытался повеситься, но не удержался и упал с моста на проезжую часть. Сообщение об обнаружении тела поступило в полицию в четверг, 22 ноября, в 10:13. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Информация внесена в Журнал единого учета заявлений и сообщений Холодногорского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации происшествия по Уголовному кодексу Украины. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее "Страна" писала о том, что в Харькове 14-летняя школьница повесилась на общем балконе многоэтажки.

Также мы сообщали, что за рулем машины в Киеве нашли тело без головы.