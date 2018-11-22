Государственное бюро расследований, которое также называют украинским ФБР, откроет первые уголовные производства уже 27 ноября. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В этот день будут приведены к присяге 295 следователей ГБР - в случае, если они пройдут все проверки и экзамены. Среди них будет 102 следователей центрального аппарата и 193 следователей территориальных управлений.

При этом сотрудники ГБР будут работать в трех направлениях: расследование преступлений в сфере служебной деятельности и коррупции; расследования преступлений, совершенных сотрудниками правоохранительных органов и в сфере правосудия; расследования военных преступлений.

Продолжаются конкурсы на 73 должности следователей: 38 должностей в центральном аппарате и 35 - в теруправлениях. В ГБР начнут работу без собственных оперативников, поэтому к работе будут привлекать оперативные подразделения других правоохранительных органов.

Отмечается также, что территориальные управления созданы в Киеве, Краматорске, Львове, Мелитополе, Николаеве, Полтаве, Хмельницком.

Инфографика: dbr.gov.ua

Напомним, недавно вокруг семьи заместительницы начальника ГБР Ольги Варченко разгорелся скандал. Студентка Наталья Бурейко 7 ноября на своей странице в Facebook пожаловалась, что заместитель департамента защиты экономики Национальной полиции Украины Александр Варченко приставал к ней, а после отказа и вовсе угрожал. Сам Варченко назвал ситуацию информационной атакой и написал, что никогда не был знаком и не вел никаких переписок ни в каких мессенджерах с Натальей Бурейко.

Также мы писали, что в начале ноября начальник ГБР Труба объявил новый конкурс на 27 должностей в ГБР, чьи результаты на полиграфе уничтожены.