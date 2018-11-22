Павел Котов, который являлся экс-помощником главы парламентской фракции "БПП" Артура Герасимова, был назначен первым заместителем главы Государственного агентства резерва (Госрезерва) с испытательным сроком два месяца. Предыдущий глава ведомства Вадим Мосийчук связывал обыски у себя с "интересом" Герасимова к Госрезерву.

Котов был назначен по результатам открытого конкурса. Об этом говорится в распоряжении правительства №865 от 14 ноября.

"Назначить Котова Павла Владимировича первым заместителем главы Государственного агентства резерва Украины с даты начала фактического выполнения им должностных обязанностей сроком на пять лет с оплатой труда в соответствии с законодательством, установив испытание сроком на два месяца", -

Ранее Котов был штатным помощником-консультантом Герасимова. В настоящее время информация о нем на странице нардепа от БПП на сайте парламента уже удалена.

Как сообщала "Страна", в июне 2018 года активиста Автомайдана Булатова официально назначили заместителем главы Госрезерва. Он был назначен на срок пять лет с испытательным сроком в три месяца.

Отметим, что Тимошенко подала в суд на главу фракции БПП Герасимова.