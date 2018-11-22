Экс-мэр Славянска Неля Штепа попала в больницу с инсультом. Об этом сообщает издание Kharkiv Today.

Как отмечает СМИ, сегодня, 22 ноября, должно было состояться очередное заседание Орджоникидзевского районного суда по делу о госизмене Штепы, однако оно было перенесено. По словам адвокатов, она находится в одной из больниц Славянска. "Да, это инсульт. Подзащитная находится на амбулаторном лечении в Славянске. Ее состояние медики оценивают как стабильно тяжелое", – заявил адвокат Александр Тананакин.

Следующее заседание суда назначили на 24 января 2019 года, уточнили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Ранее "Страна" сообщала, что Штепа подала в суд на вице-спикера Рады Ирину Геращенко.

Также мы писали о том, что суд по делу экс-мэра Славянска отвел всех судей, включая запасную.