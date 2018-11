Популярный итальянский дом моды Dolce & Gabbana угодил в скандал – его обвинили в расизме. В среду, 21 ноября, в Шанхае должен был состояться масштабный показ модного дома, однако его пришлось отменить.

Что произошло

Накануне показа на официальной странице Dolce & Gabbana в Instagram появились три промо-ролика с участием девушки азиатской национальности. По сюжету, модель пытается есть китайскими палочками блюда итальянской кухни: пиццу, канноли и пасту. Что, конечно, у нее не получается и она выглядит немного нелепо.

Смысл видеороликов заключался в том, что диалог можно вести и при культурных различиях. В модном доме наделись, что зрители оценят юмор. Но многим китайцам ролики показались оскорбительными. Они обвинили модный дом в распространении стереотипов и расизме.

После скандала ролики были удалены из китайской соцсети Sina Weibo, а представители бренда отменили показ в Шанхае.

После этого в соцсетях появились скриншоты переписки некоего пользователя с якобы Стефано Габбано, который заявляет, что абсолютно не считает ролики расистскими и что все знают, что в Китае едят палочками, а на западе ножом и вилкой и в этом нет ничего оскорбительного. А если кто-то усмотрел в этом насмешку, то это не проблемы модного дома.

Также человек в переписке, который может оказаться Стефано Габбано, назвал Китай "необразованной, грязной и вонючей мафией". Эта переписка только подлила масла в огонь.

Сам Габбано после новой волны возмущений заявил, что его страница была взломана и оскорбительные сообщения писал не он.

Другие расистские скандалы в мире моды

Кроме Dolce & Gabbana, и другие модные бренды, которые работают на международных рынках, попадают в расистские скандалы. То что креативщикам компаний кажется хорошей идеей, в глазах покупателей может быть оскорбительным.

Например, британская марка одежды H&M в этом году также угодила в неприятности. В интернет-магазине, в разделе "Детская одежда" была размещена фотография темнокожего мальчика в толстовке. При этом на ней была надпись "Coolest monkey in the jungle", что переводится как "Самая крутая обезьяна в джунглях". Похожие толстовки с другими надписями представляли светлокожие дети.

После того, как были обнародованы фото, разразился огромный скандал, H&M тут же снял фотографию с сайта и принес извинения. В ЮАР возмущения были так велики, что несколько магазинов марки были разгромлены. H&M пришлось временно закрыть все магазины в этой стране. А семья темнокожего мальчика с фотографии вынуждена была уехать из ЮАР, опасаясь за свою безопасность.

Эта же марка столкнулась с обвинениями и в 2016 году. Тогда страсти разгорелись вокруг мужского шарфа в полоску, который оказался очень похож на талес — ритуальную иудейскую молитвенную накидку. После того, как на это обратили внимание, шарфы были сняты с продажи.

А в 2014 году H&M изъял из продажи мужской жилет с декором в виде магендавида (шестиконечная звезда, символ, изображенный на флаге Израиля) с черепом в центре.

Осенью 2017 года американская сеть магазинов одежды Ross Stores была вынуждена изъять из продажи и уничтожить целую партию рубашек в горошек – при ближайшем рассмотрении рисунок оказался миниатюрными свастиками. Одежда была заказана и сшита в Индии для бренда Airwalk.

Неприятная история случилась и с российским дизайнером Ульяной Сергеенко. Ее и ее подругу Мирославу Думу также обвинили в расизме. Дума опубликовала в своем Instagram-аккаунте приглашение на модный показ Ульяны Сергеенко. В приглашении была фраза "To my niggas in Paris", что можно перевести как "Моим ниггерам в Париже". Сергеенко потом говорила, что это была ироничная цитата из песни Канье Уэста.

Пост увидела Наоми Кэмпбелл, которую слова "ниггеры" сильно оскорбили. "Серьезно?! Почему ты: а) написала это; б) опубликовала это",— возмутилась Наоми. Потом она добавила: "Кто-то еще собирается посетить ее шоу завтра?" На обеих женщин посыпалась резкая критика, несмотря на то, что они обе принесли свои извинения.

В 2014 году также разгорелся скандал из-за полосатых детских пижам марки Zara с желтой шестиконечной звездой на груди. Эти пижамы были очень похожи на робы узников нацистских концлагерей. Марка заявила в ответ на обвинения, что звезда на самом деле шерифская, но пользователей такое объяснение не удовлетворило.

Для компании Polar Fox скандальным оказался выпуск линейки ботинок с изображениями цветов на подошве. Внимательные покупатели обратили внимание, что отпечатки на снегу превращаются в маленькие свастики.

Компания сняла обувь с продажи, извинилась и объяснила, что не уследила за этим, а в Азии, где и были произведены ботинки, свастика является одним из символов буддизма.