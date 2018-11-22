Президент Украины Петр Порошенко просит Верховную Раду безотлагательно рассмотреть вопрос о внесении изменений в Конституцию касаемо европейской и евроатлантической интеграции страны после соответствующего решения, принятого Конституционным судом Украины 22 ноября. Об этом написал глава государства на своей странице в Facebook.

"Уверен, движение Украины в ЕС и НАТО - бесповоротное", - отметил в своем посте Петр Порошенко.

Скриншот: Facebook/ Петро Порошенко

Отметим, что кроме того, что Европейский суд признал конституционным закрепление в Конституции Украины курса на полноправное членство в ЕС и вступление в НАТО, он также запретил аренду иностранцами военных баз.

Напомним, в ЕС скептически отнеслись к идее о закреплении евроинтеграции в Конституции.

Также мы писали, что Венгрия отказалась поддержать украинскую евроинтеграцию и ветировала встречу Украина-НАТО.