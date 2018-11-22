В САП зарегистрировали уголовное производство по факту декларирования директором Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артемом Сытником недостоверной информации и поручила расследование органам полиции.

Об этом сообщил заместитель руководителя САП Максим Грищук, передают Украинские новости.

Производство было зарегистрировано по заявлению депутата Верховной Рады Максима Полякова (фракция "Народный фронт") по статье 366-1 Уголовного кодекса (декларирование недостоверной информации). Речь идет о декларации Сытника за 2017 год.

"Мы зарегистрировали и определили подследственность за полицией. Здесь ничего удивительного - есть рапорт о регистрации, есть регистрация, есть ответ и определение подследственности", - сказал прокурор САП.

Он подчеркнул, что САП не расследует это производство в связи с конфликтом интересов.

Как сообщала "Страна", Сытник заявил, что НАБУ вышло на финишную прямую расследования по делу Роттердам+. По его словам, в этом производстве есть ряд международно-правовых поручений.

Напомним, что первый заместитель главы СБУ Павел Демчина подал иск в суд на директора Нацонального антикоррупцинного бюро (НАБУ) Артема Сытника.