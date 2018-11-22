В киевском ресторане "Вано Ивано" на Кловском спуске, где в 2016 году карманники обчистили бумажник первого замгенпрокурора Дмитрия Сторожука, неизвестные снова сорвали крупный куш. На этот раз жертвой воров стал 31-летний киевлянин, который сообщил в полицию о том, что во время трапезы карманники стащили у него 10 тысяч долларов. Об этом "Стране" рассказал источник в правоохранительных органах.

По факту кражи крупной суммы денег завели уголовное производство, но задержать карманников пока не удалось. Любопытно, что ресторан грузинской кухни "Вано Ивано" очень популярен среди столичных чиновников и сотрудников Генпрокуратуры.

Напомним, ранее правоохранителям удалось задержать укравшего деньги у заместителя генпрокурора Сторожука карманника, который оказался грузином. Злоумышленник смог не только незаметно украсть у правоохранителя 2 тысячи долларов, но и виртуозно вернуть пустой бумажник во внутренний карман пиджака Дмитрия Сторожука.

Ранее "Страна" писала о том, что в центре Киева карманники вытащили кошелек с 10 тысячами у сотрудника СБУ.

Также мы разбирались, почему в Киеве жертвами карманников все чаще становятся украинские и зарубежные ВИПы.