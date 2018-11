Нардеп от БПП Сергей Лещенко заявил, что Высокий суд Лондона признал неподсудным иск национализированного Приватбанка против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Об этом он написал в социальной сети Facebook.

"Другими словами, Коломойский выиграл юрисдикцию, и теперь снимут арест с его счетов", - написал он. Лещенко добавил, что дополнительно сообщит детали.

Скриншот: facebook.com/ Сергій Лещенко

В то же время, по данным УП, подтверждения информации о том, что Высокий суд Лондона вынес решение о юрисдикции рассмотрения иска Приватбанка к бывшим акционерам, пока нет. "На данный момент какие-либо решения суда по этому вопросу отсутствуют. Говорить о результате рассмотрения дела рано", - сказал источник, близкий к Приватбанку.

Издание пишет, что судебное заседание состоится в пятницу, 23 ноября. Но, по словам собеседника, это не означает, что на ближайшем заседании соответствующее решение будет принято.

Напомним, агентство Kroll по итогам аудита Приватбанка подтвердило, что финучреждение до его национализации в конце 2016 года было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам минимум в 5,5 миллиарда долларов.

Приватбанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона против Коломойского, Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., которые предположительно им принадлежат или находятся под их контролем. Истец добился, что суд в качестве обеспечительной меры издал приказ о всемирном аресте активов экс-владельцев банка и указанных шести компаний на сумму более 2,5 миллиарда долларов.

Суд при этом обязал Коломойского и Боголюбова раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, которые непосредственно берут участие в рассмотрении дела.

