В приграничной зоне между Северной и Южной Кореями впервые за 14 лет появилась дорога, соединившая две страны. Об этом в четверг, 22 ноября, передает AFP со ссылкой на Министерство обороны Южной Кореи.

Грунтовая дорога полностью находится в демилитаризованной зоне, разделяющей Южную и Северную Кореи. Она будет использоваться для совместных будущих операций по поиску останков людей, погибших в Корейской войне 1950-1953 годах.

Реконструкция дороги является одним из шагов, о которых было договорено на межкорейской встрече на высшем уровне в Пхеньяне в сентябре между лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

На встрече также, в частности, были достигнуты договоренности о сносе бункеров и изъятия оружия из пограничного города Пханмунджом, который находится одновременно в двух Кореях.

Как сообщала "Страна", 12 ноября Северная и Южная Кореи начали демонтаж военных постов на границе.

США и Южная Корея приостановили совместные учения по противовоздушной обороне, чтобы дать "все возможности" для продолжения дипломатическому процессу с Северной Кореей (КНДР).

Отметим, что к 20 ноября КНДР взорвала десять своих блок-постов на границе с Южной Кореей.