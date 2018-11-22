Генеральная прокуратура объявила тендер на закупку услуг по уборке и вывозу снега. Об этом со ссылкой на систему публичных закупок Prozorrо пишут "Українські Новини".

Тендер был объявлен 20 ноября, а ожидаемая цена, по которой Генеральная прокуратура планирует закупить услуги, составляет 160 063,20 гривен. Планируется, что исполнитель за эти деньги будет убирать, вывозить и размещать снег на территории специальной свалки.

Напомним, в Киеве первый снег выпал 14 ноября. В этот день в городе возникли пробки и ДТП. А уже 19 ноября во Львове выпал первый снег. Город сковали пробки, на дорогах образовались аварии.

Также мы писали, что Госфонд Марины Порошенко закупил услуги по подаче напитков на 27 тысяч гривен.