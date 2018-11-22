В Словакии полицейский пес поймал двух контрабандистов-украинцев, которым удалось сбежать во время проведения операции по их задержанию. Об этом сообщает издание Мукачево.net.

Инцидент произошел на днях в городе Кошице. Полицейские преследовали четырех украинцев, получивших партию контрабандных сигарет из вагона грузового поезда, перевозившего руду на предприятие U.S. Steel Kosice. Двоих злоумышленников задержали сразу, еще двоим удалось скрыться.

"Чтобы задержать беглецов, полицейские воспользовались услугами специально обученной овчарки. Пес взял след и вскоре нашел человека в зарослях. Патрульный приказал собаке оставаться на месте, но человек первым напала на служебную собаку с палкой, а пес в ответ немного погрыз нападавшего", - рассказала пресс-секретарь местной полиции Ленка Иванова.

Журналисты получили информацию, что собака крепко вцепилась зубами в нижнюю часть спины одного из украинцев. Теперь пострадавшего ждет длительное лечение.

Второго беглеца тоже поймали с помощью овчарки. Мужчина также атаковал собаку, но пострадал меньше, поскольку на место задержания быстро подоспели полицейские.

Фото: Mukachevo.net

Изъятую партию контрабандных сигарет оценили в 23 тысячи евро. Задержанных украинцев выдворили из Словацкой Республики с запретом проживания на ее территории.

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