Завтра, 23 ноября, в Украине ожидается сухая, морозная погода, вызванная антициклоном Constantin, ночью -4..-10 градусов, днем -3... +2 градуса. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко и приложила карту антициклона.

"Атмосферный фронт, который черкает на прогностической карте наше Левобережья, максимум, что может сделать - увеличить облачность. Но серьезные осадки маловероятны", - подчеркивает она. Он пишет, что в Киеве погоду в пятницу будет сухой, облачной и холодной. "Не лучшая погода, но и не худшая. Такой себе примороженный листопад. Ночью в Киеве -4-6 градусов, днем 0-2 градуса мороза", - отмечает Диденко.

По ее данным, в субботу антициклон Constantin еще удержит сухую погоду. А вот в воскресенье на западе, севере, включая Киев, в большинстве центральных областей и в Харьковской области пройдут дожди и мокрый снег. "Осадки принесут небольшое потепление. Однако это повышение температуры воздуха слабо почувствуется в связи с типично ноябрьской облачностью и влажностью. А пока что берегите носы и кутайте горло от морозной погоды", - резюмировала она.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине сегодня без осадков, но с морозами.

Также мы писали о том, что ночью похолодает до -7.