Часть "Оппозиционного блока", которая исключила из фракции Юрия Бойко и Сергея Левочкина, помогает Порошенко попасть во второй тур президентских выборов.

Такое мнение высказал народный депутат из "Оппозиционной платформы - За життя" Сергей Левочкин в блоге на сайте Корреспондент.

"Настоящая оппозиция должна консолидировать все здоровые политические силы на борьбу с нынешним режимом, объединиться и выдвинуть против власти единого кандидата. Такие объединительные переговоры двух наиболее рейтинговых партий Юго-Востока (Оппозиционного блока и За життя - Прим.Ред.) велись давно, долго и упорно. Велись при участии "донецких" представителей от Оппозиционного блока (видимо имеются в виду партийцы, близкие к Ринату Ахметову - Прим.Ред.). Тех, которые сейчас, по указанию Порошенко, пытаются рейдерски захватить политический труп Оппозиционного блока, - пишет Левочкин. - Именно "донецкая" группа в Оппозиционном блоке два месяца под разными предлогами затягивала объединительный переговорный процесс по созданию единой оппозиционной силы. Именно "донецкие" уклонялись от прямых ответов и решений".

По словам Сергея Левочкина, "объединительные переговоры завершились выдвижением кандидатом в президенты политика с наибольшей поддержкой на Юго-Востоке – Юрия Бойко. Его, по предложению другого популярного политика Вадима Рабиновича, поддержал Совет "Оппозиционной Платформы – За Жизнь".

Левочкин считает, что исходя из политических рейтингов, теперь именно Юрий Бойко и Юлия Тимошенко выходят во второй тур президентских выборов.

"Выдвижение Юрия Бойко вызвало негативную реакцию нынешнего режима. Поэтому Порошенко и подконтрольные ему "донецкие" в Оппозиционном блоке пытаются рейдерским способом захватить руководство фракцией в ВР и партийным офисом для последующего выдвижения "технического" кандидата "от Оппозиционного блока". Это делается только для того, чтобы оторвать часть голосов у Юрия Бойко. Так "донецкие оппозиционеры" помогают Порошенко попасть во второй тур президентских выборов", - заявляет Левочкин.

По словам нардепа, сейчас фракция Оппозиционного блока в Верховной Раде разделена на 20 депутатов "Оппозиционной платформы" и 23 "донецких" депутата, разделены партийные офисы на местах.

"В результате рейдерских действий "донецких" организационная структура партии Оппозиционного блока не просто расколота – её больше нет. Теперь есть совместный проект бывших "донецких" и власти Порошенко, который должен пытаться помешать реальной оппозиции – "Оппозиционной Платформе – За Жизнь", - пишет Левочкин.

20 ноября народных депутатов Юрия Бойко и Сергея Левочкина исключили из фракции "Оппозиционный блок". В этот же день они создали депутатскую группу "Оппозиционный блок - За життя".

Ранее Юрий Бойко и лидер партии "За життя" Вадим Рабинович создали "Оппозиционную платформу За життя", которая выдвинула единым кандидатом в президенты Юрия Бойко.

При этом часть "Оппозиционного блока", которая считается близкой к предпринимателю Ринату Ахметову, не поддержала решение о создании платформы и о выдвижении Бойко кандидатом в президенты (оппоненты обвинили в связи с этим "ахметовцев" в подыгрывании Петру Порошенко, что те отрицают).

Сейчас "ахметовская" часть ОБ и ее оппоненты повторили свою позицию.

Нардеп Вадим Новинский ("ахметовская" часть ОБ) заявил, что партия не уполномочивала Бойко заключать союз с Рабиновичем, а потому он и был исключён из фракции. "Фракция не поддержала Бойко в своем самодеятельном действии и за нарушение устава партии Бойко и Левочкин были исключены из фракции", - сказал нардеп Новинский на брифинге.

Он также отмел обвинения в подыгрывали Порошенко, переадресовав их Бойко и Левочкину, заявив, что в январе "Оппозиционный блок" проведет съезд, на котором выдвинет своего кандидата в президенты.

Стоит отметить, что в политсовете партии "Оппозиционный блок" у обоих групп - Бойко и Ахметова - равное число членов (по 4). В тоже время, во фракции ОБ в Раде небольшой перевес имеет группа Ахметова, благодаря чему и удалось провести голосование (оно прошло с минимальным перевесом - отдали голоса 22 из 43 депутатов).

Ранее "Страна" писала как будет вести свою предвыборную кампанию Юрий Бойко.