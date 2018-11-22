Верховная Рада поддержала за основу и в целом законопроект №8338 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по восстановлению деятельности Государственного акционерного общества "Черноморнефтегаз".

Проект после ряда провальных голосований поддержали 236 народных депутата. Об этом сообщает РБК-Украина.

Им предлагается установить, что на период временной оккупации ряда территорий ГАО "Черноморнефтегаз" открывает текущий счет со специальным режимом использования для:

проведения расчетов по обеспечению производственной, инвестиционной деятельности, деятельности по защите имущественных прав и законных интересов в судах (арбитражах);

погашения задолженности по договорам, заключенным до начала временной оккупации территории Украины, которая подтверждена судебным решением, вступившим в законную силу, и постановлением об открытии

исполнительного производства, а также задолженности перед бюджетом.

Счет будет открываться в уполномоченном банке, определенном Кабинетом министров Украины по предложению НАК "Нафтогаз Украины".

Также законопроектом предлагается предусмотреть временное снятие арестов с ГАО "Черноморнефтегаз".

По состоянию на начало 2014 года "Черноморнефтегаз" было одним из крупнейших предприятий топливно-энергетического комплекса, которое обеспечивало разработку шельфа Черного и Азовского морей и добывало около 2 млрд куб. м природного газа.

Сообщается, что 100% акций "Черноморнефтегаза" находятся в уставном капитале НАК "Нафтогаз", которое является его единственным акционером. Однако, 17 марта 2014 года Верховной радой Республики Крым принято постановление, которым "установлено", что все движимое и недвижимое имущество общества является собственностью "Республики Крым".

В результате указанных действий общество утратило доступ к большинству месторождений полезных ископаемых и производственных активов, расположенных на территории АР Крым, а также к первичной бухгалтерской, налоговой и финансовой документации предприятия за период до начала временной оккупации территории Украины. Незаконный захват Российской Федерацией активов ГАО сделал практически невозможным нормальное ведение им хозяйственной деятельности.

"Учитывая это, по состоянию на 31.04.2018 кредиторская задолженность общества, которая подтверждена решениями судов, составляет около 500 млн грн и имеет тенденцию к увеличению из-за начисления кредиторами инфляционных сумм и процентов годовых. При этом в отношении общества открыто 65 исполнительных производств на общую сумму около 350 млн грн и наложены аресты на средства и имущество", - сообщили в пояснительной записке.

Задолженность возникла по договорам, заключенным до временной оккупации территории Украины, а их невыполнение является следствием захвата активов общества в Крыму.

Стоит подчеркнуть, ГАО сегодня фактически лишено возможности оперативного финансирования и регулирования разработки его месторождений, прежде всего Стрелкового газового месторождения.

Следует отметить, ГАО "Черноморнефтегаз" является единственным предприятием в Украине, которое имеет опыт добычи углеводородов с морского шельфа и специализируется именно на такой деятельности.

Данный законопроект №8338 для восстановления деятельности "Черноморнефтегаза" внесли в Раду в мае 2018 года.

Президент Украины Петр Порошенко также подписал закон о стабилизации работы "Черноморнефтегаза" в Крыму, которым накладывается мораторий на начало банкротства компании до 2019 года.

Как сообщала "Страна", в июне 2017 года суд Одессы арестовал корабли и помещения "Черноморнефтегаза" в Крыму. Наложен арест на 27 судов и 33 нежилых помещения "Черноморнефтегаза".

Отметим, что бывший топ из Нафтогаза попытался через суд снять судимость за примерное поведение.