Во Львове на Лычаковском кладбище задержали троих польских студентов, которые пытались совершить провокацию. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета в четверг, 22 ноября.

В сообщении говорится, что студенты были задержаны силами работников и охраны кладбища. Молодые люди пытались зажечь файеры на одном из полей кладбища - возле места польских военных захоронений.

"Провокаторы будут переданы правоохранительным органам для совершения действий в соответствии с действующим законодательством", - заявил заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко.

После задержания на место инцидента вызвали сотрудников Нацполиции и СБУ.

Ранее "Страна" писала о том, что польские ультрас в честь 100-летия борьбы с ЗУНР устроили масштабное файер-шоу на львовском кладбище.

Также мы сообщали, что в Харькове священник на джипе крушил памятники и ограды могил на кладбище.