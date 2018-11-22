Адвокат Игорь Фомин, который ранее представлял интересы генпрокурора Юрия Луценко, хочет попасть в Высший совет правосудия по квоте конференции прокуроров. Об этом со ссылкой на газету Верховной Рады "Голос України" пишут "Українські новини".

Так, сообщается, что фамилия Фомина значится в опубликованном перечне кандидатов на должности членов Высшего совета правосудия для избрания на ХVІ внеочередном съезде судей Украины, который будет проходить 19-20 декабря, и на внеочередной всеукраинской конференции прокуроров 20-21 декабря.

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Из всех кандидатов пятеро претендуют на место по квоте. Кроме адвоката Игоря Фомина, это заместитель главы Соломенского районного суда Киева Тарас Оксюта и другие. Всего в перечне 23 фамилии, которые будут избираться от съезда судей. Среди них - кандидаты в судьи Высшего антикоррупционого суда Роман Брегей и Сергей Чумак.

Напомним, Игорь Фомин ранее также представлял интересы бывшего министра финансов эпохи президентства Януковича - Юрия Колобова. Кроме того, он представлял интересы Луценко в 2012 году, когда его обвинили в незаконном выделении квартиры своему водителю и растрату средств при праздновании Дня милиции.

Также ранее были названы имена экспертов, которые станут отбирать антикоррупционных судей в Украине.