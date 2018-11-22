Министерство иностранных дел России обеспокоено нагнетанием со стороны Украины обстановки в регионе Азовского моря. Об этом 22 ноября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает Интерфакс.

"В свою очередь нас не может не тревожить, что за завесой информационного шума о некой милитаризации Азовского моря украинские власти целенаправленно нагнетают напряженность в регионе", - сказала она.

По словам Захаровой, из Киева звучат предложения о проведении некой линии разграничения в Азовском море, о вовлечении в регион потенциала НАТО.

"Такое поведение Киева не может не отражаться на ситуации в регионе и применяемых нами профилактических мерах с целью обеспечения безопасности", - отметила Захарова.

Она подчеркнула, что суть российской позиции состоит в том, что РФ привержена положениям договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 4 декабря 2003 года.

"Согласно этому договору, российские пограничники вправе досматривать суда в Азовском море и Керченском проливе по целому ряду оснований в соответствии с действующим законодательством", - добавила она.

"Такие осмотры проводятся на недискриминационной основе, помимо судов под флагом Украины и третьих государств, проверяются также суда и под флагом России", - пояснила Захарова.

"Стоит отметить, что простой судов в Керченском проливе перед проходом в украинские порты не связан с пограничным контролем. Дело в другом - в особом порядке плаванья по Керченскому каналу", - добавила представитель МИД РФ, отметив, что это не связано с постройкой Керченского моста.

"Со стороны ЕС мы неоднократно на разных уровнях обсуждали ситуацию, которая складывается в Азовском море. Хотели бы подчеркнуть, что речь идет о профессиональном обмене оценками, подкрепленными фактическими документами и статистическими данными, а не об одностороннем донесении Евросоюзом до нас неких неясных сигналов, как это попыталась преподнести госпожа Могерини", - отметила Захарова.

Ранее "Ситранписала о том, что в МИД Украины вспомнили, что по закону 2003 года Россия не может долго досматривать суда в Азовском море.

Также мы сообщали, что Пограничники России задержали в Азовском море катер с украинскими рыбаками