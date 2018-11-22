Проект декларации о будущих отношениях Великобритании и Евросоюза после выхода королевства из ЕС (Брекзита) согласован на уровне переговорщиков. Также достигнуто принципиальное согласие об этом на политическом уровне, "с учетом одобрения лидеров".

Об этом заявил председатель Европейского совета Дональд Туск в твиттере.

"Я направил 27 странам ЕС проект политической декларации о будущих отношениях между ЕС и Соединённым Королевством. Глава Еврокомиссии проинформировал меня, что она была одобрена на уровне переговорщиков и согласована в принципе на политическом уровне, при условии одобрения лидерами (вероятно главами ЕС и Великобритании - Прим.Ред.)", - написал в Twitter Туск.

Скриншот: twitter.com/eucopresident

Как сообщала "Страна", в Великобритании из-за соглашения о Брекзите ушла в отставку третий министр за день. Накануне британский парламент одобрил текст проекта соглашения об условиях Brexit.

Напомним, что Совет министров ЕС поддержал выход Великобритании.