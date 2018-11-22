Глава Соцпартии Украины Илья Кива, на днях объявивший о своем походе в президенты Украины, рассказал, как в 2014 году Майдан разделился на людей, которые умирали и "которые стояли на сцене". Об этом он сказал в эфире NewsOne на политическом ток-шоу "Украинский формат. Итоги" с Василием Головановым.

Кива вспомнил, что в 2014 году "на Майдане стояли люди на сорокоградусном морозе, объединенные желанием изменения будущего для своих детей". Но, помимо этих людей, был второй этаж в Доме профсоюзов.

"Я был простым 35-летним парнем, у которого было двое детей. И я случайно зашел на второй этаж в доме профсоюзов. Запах алкоголя, весь этаж был пропитан коньяком, дорогой икрой… пьяные лица. Мы хотели попросить о помощи, скоординировать действия, услышать, что нам дальше делать. Я увидел, как ходил пьяный Порошенко, когда он вываливал на улицу бухой, еле языком ворочал, это правда. Видел бухого Кличко. Это был штаб Майдана недалеко от сцены. Они заскакивали и грелись коньяком", - заявил Кива.

Он отметил, что тогда "на сцене стояли одни, а умирали по факту другие".

Видео: youtube.com/NewsOne

Ранее "Страна" сообщала, что говорили в годовщину Майдана его сторонники и противники.

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