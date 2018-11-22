Авиакомпания SkyUp откроет 2 внутренних рейса и 7 международных в период летней навигации в 2019 году. Об этом говорится в сообщении компании на странице в Facebook.

Уточняется, что уже открыты продажи билетов на рейсы "Киев-Одесса" и "Одесса-Харьков".

Также запланировано открытие рейсов "Киев-Батуми" (Грузия), "Киев-Ларнака" (Кипр), "Киев-Римини" (Италия), "Киев-Неаполь" (Италия), "Киев-Катани" (Италия, остров Сицилия), "Киев-Аликанте" (Испания) и "Киев-Тенерифе" (Испания).

На все вышеуказанные рейсы также открыты продажи билетов.

Ранее "Страна" писала о том, что лоукост Ryanair планирует инвестировать в Украину $1,5 млрд и довести парк самолетов до 15.

Также мы сообщали, что украинские туристы устроили драку на борту лайнера Киев - Шарм-эль-Шейх. Самолет экстренно сел в аэропорту Каира.