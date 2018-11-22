Закон, который вводит уголовную ответственность в виде штрафа до 51 тысячи гривен за нетрезвое вождение, вступит в силу с января 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Отметим, что, согласно этому закону, управление транспортом в состоянии опьянения становится уголовным проступком. Для тех, кто был уличен в нетрезвом вождении впервые, он определяет наказание в виде штрафа 17-34 тысяч гривен и запрет управлять транспортным средством до трех лет, а при повторном нарушении - до 51 тысячи гривен с запретом управлять транспортным средством от 2 до 3 лет.

При этом известно, что проводить расследования уголовных проступков будут дознаватели. Предусмотрены сокращенные сроки расследования - не более 72 часов с момента уведомления лицу о подозрении или задержания. В других случаях они могут быть продлены до одного месяца.

В соответствии с новым законом, преступления будут делиться на нетяжкие, тяжкие, особо тяжкие, исчезнет категория преступлений средней тяжести.

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