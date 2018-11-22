Правительство Таиланда ввело безвизовый режим для граждан Украины. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

Глава государства отметил, что теперь украинцы смогут 30 дней находиться в Таиланде в туристических целях без оформления визы. Порошенко отметил, что география безвизовых поездок для украинцев расширяется в рамках выполнения его обещания.

Отметим, что в начале ноября правительство Таиланда освободило туристов из 21 страны, которые прибывают в Таиланд на 15 дней, от уплаты визового сбора по прибытии с 1 декабря по 31 января 2019 года. В том числе была и Украина.

Скриншот: Facebook/ Петро Порошенко

Напомним, Кабмин поднял цену Е-виз для иностранцев до $85.

Также мы писали, что со 2 ноября украинцы могут летать в Катар по безвизу.