Полиция получила 131 сообщение о перекрытии движения по всей Украине в ходе проведения акций протеста владельцами автомобилей с иностранной регистрации. Об этом заявил заместитель главы Национальной полиции-руководитель патрульной полиции Александр Фацевич вре время совещания, пишет департамент коммуникации МВД Украины.

Он рассказал, что в целом в 23 регионах Украины произошло 54 акции, в которых приняли участие 5,8 тысяч участников на 3,4 тысячах автомобилей. В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о 18 фактах уголовных правонарушений. "В большинстве регионов акции владельцев автомобилей с иностранной регистрацией прошли без грубых нарушений… К сожалению, при попытке активистов в Ровенской области внести свои коррективы в формат мероприятия, пострадал милиционер. Однако четкая и принципиальная позиция полиции полностью уравновесила горячие головы отдельных участников", - рассказал Фацевич.

Напомним, общественная организация "Авто Евро Сила" начала 20 ноября акции гражданского неповиновения в каждой области Украины с требованием отмены законопроектов №8487 и №8488 о внесении изменений в Налоговый кодекс, который снизит акциз на легковые автомобили, поскольку те предусматривают отмену коэффициента возраста в расчете стоимости акциза.

20 ноября протестующие владельцы автомобилей с европейской регистрацией перекрывали ряд дорог государственного значения в 16 областях. На следующий день в "Укравтодоре" утром сообщили о завершении акций протеста с перекрытием дорог в 9 областях и продолжении в 7, но позже сообщили об акциях в 15 областях страны.

Ранее "Страна" сообщала, что евробляхеры анонсировали новую акцию протеста.