В России заявили, что власти США грубо вмешивались в процесс избрания нового президента Международной организации уголовной полиции (Интерпола), чтобы не допустить на данную должность российского кандидата Александра Прокопчука. Вместо него главой международного розыскного ведомства был избран южнокореец.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

"Предвыборный период сопровождался просто беспрецедентной кампанией дезинформации, давления, клеветы. Она была развернута, к сожалению, с подачи США против кандидата на эту должность от России", - сказала Захарова.

По ее словам, Вашингтон открыто стал на путь недопущения избрания российского представителя главой Интерпола.

В то же время 21 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не считает результат выборов главы Интерпола следствием давления.

"На выборах победил кандидат из Южной Кореи, мы сожалеем, что это не наш кандидат, но, тем не менее, нет никаких оснований не соглашаться с этими результатами выборов", - сказал он.

Песков также добавил, что выборы проходили "в атмосфере беспрецедентного давления", но свидетельств их нелегитимности нет.

"Жаль, конечно, нам, что не победил наш кандидат, но с другой стороны, если беспристрастно посмотреть на ряд заявлений из ряда стран накануне выборов, то, конечно, давление оказывалось сильное, это очевидно", - заявил Песков.

21 ноября новым главой Интерпола стал южнокореец Ким Чен Ян – он будет возглавлять организацию следующие два года.

Как сообщала "Страна", в Украине упростили экстрадицию международных преступников.

Правонарушитель получит право просить о применении в отношении его упрощенного порядка выдачи сразу же после задержания в связи с пребыванием в международном розыске, не дожидаясь поступления формального запроса об экстрадиции.

Напомним, что в МВД решили, что делать при обнаружении преступников, которых разыскивает Интерпол.