Президент Украины Петр Порошенко учредил День внешней разведки Украины. Он назначен на 24 января.

Об этом говорится в президентском указе №381 от 22 ноября 2018.

"Учитывая значительный вклад сотрудников разведывательных органов Украины в дело обеспечения защиты национальных интересов Украины от внешних угроз, а также защиты жизни, здоровья ее граждан и объектов государственной собственности за пределами Украины, укрепление обороноспособности государства, с целью возрождения национальной разведывательной идентичности и начала современных традиций чествования побед внешней разведки Украины постановляю установить в Украине День внешней разведки Украины, который отмечать ежегодно 24 января", - сказано в нем.

Как сообщала "Страна", Путин решил вернуть военной разведке старое название. Он поздравлял сотрудников российского ведомства с наступающим Днем военного разведчика.

Отметим, что Служба внешней разведки купила флаг Украины почти за 30 тысяч.