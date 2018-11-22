В ночь с 31 декабря на 1 января в Киеве продлят время работы городского транспорта. Об этом сообщил замдиректора Департамента культуры КГГА Сергей Анжияк.

Так, в новогоднюю ночь киевский пассажирский транспорт будет работать на 3 часа дольше, а фуникулер - круглосуточно. Кроме того, Сергей Анжияк напомнил, что с 24 ноября 2018 года до 24 января 2019 года из-за подготовки и проведения праздничных мероприятий возле Софийской площади будет ограничено движение транспорта вдоль Владимирского проезда в направлении Михайловской площади.

Также сообщается, что 19, 23, 24, 25, 31 декабря, а также 1 и 7 января будет запрещено движение всех видов транспорта по Владимирскому проезду, поэтому в праздничные и нерабочие дни декабря и января будет открыто движение по Крещатику.

Напомним, мероприятия в честь новогодних праздников в Киеве будут проходить на Софийской площади и Владимирском проезде, на Контрактовой площади, улице Петра Сагайдачного и на территориях, прилегающих к входам на верхнюю и нижнюю станции фуникулера. Уже 24 ноября в этих районах столицы ограничат движение транспорта из-за подготовки.

Также мы писали, что Укрзализныця откроет продажу билетов на новогодние праздники уже 26 ноября.