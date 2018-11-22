Судьи КСУ признали конституционным закрепление в Конституции Украины курса на полноправное членство в ЕС и вступление в НАТО.

Также Конституционный суд одобрил исключение из Основного закона возможности аренды военных баз в Украине иностранными государствами. Об этом сообщила представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко ("БПП"), передают Украинские новости.

"Только что Конституционный Суд своим большинством, 14 голосами, принял решение по изменениям в Конституцию, связанными с закреплением курса Украины на ЕС и НАТО, предложенным Президентом Украины Петром Порошенко. Эти изменения сегодня поддержаны, по этому поводу мы активизируем ситуацию в зале и рассмотрение в комитете", - сказала она.

По ее словам, нардепы могут рассмотреть этот вопрос на вечернем заседании.

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