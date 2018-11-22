Четверть украинцев не увидели никаких изменений после заключения договора с семейным врачом, а еще 22% вообще не были у своего врача после подписания контракта. Такие данные получила Социологическая группа "Рейтинг" по результатам опроса, проведенного в октябре.

Социологи расспросили у людей, как они оценивают профессионализм врачей, уровень обслуживания, довольны своим врачом.

Оказалось, что 56% украинцев уже выбрали своего семейного врача. Треть респондентов (31%) высоко оценили уровень профессионализма и компетентности врачей в Украине. В то же время, в июне таких опрошенных было 39%. Почти две трети заявили о том, что знают своего семейного врача или терапевта. 42% опрошенных еще не подписали договор с семейным врачом. Быстрее определились с терапевтом в западных и восточных макрорегионах, женщины и старших по возрасту люди.

Фото: ratinggroup.ua

76% людей, подписавших договоры, довольны медиком, которого выбрали. 18% колебались с оценками и лишь 6% были недовольными. Треть опрошенных отметили, что заметили более внимательно и вежливое отношение к себе со стороны врача после подписания договора. Еще 13% отметили, что стало легче попасть на прием, 9% сказали, что получили бесплатные препараты у своего терапевта, по 8% оценили лучшие условия приема или же получили направление на бесплатные лабораторные тесты.

Фото: ratinggroup.ua

В то же время четверть украинцев не увидели никаких изменений после заключения договора, а еще 22% вообще не были у своего врача после подписания контракта. 7% респондентов заявили, что у столкнулись с фактами коррупции при получении медицинских услуг. 46% говорят, что за последних 12 месяцев у них не просили заплатить взятку за лечение. Еще в июне таких было на 10% больше.

Фото: ratinggroup.ua

Социологи опросили 1200 человек. Аудитория – население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Опрос проходил в форме личного формализованного интервью. Ошибка репрезентативности исследования – не более 2,8%.

Ранее "Страна" сообщала, что стоит за ростом зарплат медиков, о котором отчитались власти.

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