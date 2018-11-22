22 ноября на заседании Верховной Рады депутаты проголосовали за принятие проекта закона №7279-д, который предусматривает введение уголовной ответственности за нетрезвое вождение в Украине. Об этом пишут "Українські новини".

Так, сообщается, что управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения будет караться штрафом в размере до 51 тысячи гривен. Кроме того, принятие данного закона предполагает введение в Украине института уголовных проступков, коим и будет считаться управление транспортом - в том числе водным - в нетрезвом виде.

Согласно законопроекту, в Уголовный кодекс включена ст. 286-1, согласно которой управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции, наказывается штрафом от 1 000 до 2 000 необлагаемых минимумов доходов граждан (17 000 - 34 000 гривен) с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет. За те же действия, совершенные повторно, предусмотрен штраф в размере до 3 000 необлагаемых минимумов доходов граждан (51 000 гривен) с лишением права управления транспортными средствами на срок от 2 до 3 лет.

Отметим, что уголовным проступком будет считаться деяние (действие или бездействие), за совершение которого предусмотрено основное наказание в виде штрафа в размере не более 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (51 000 гривен) или другое наказание, не связанное с лишением свободы.

За принятие проекта закона №7279-д в целом проголосовали 239 депутатов из минимально необходимых 226. Закон вступит в силу через 3 месяца со дня его опубликования.

Напомним, 2 ноября вступил в силу закон о штрафах за незаконное использование названия и символов Нацполиции Украины.

Также мы писали, что в Раде решили наказывать за буллинг в учебных заведениях, а также штрафовать родителей и учителей.