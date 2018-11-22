Спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс для снижения акциза на легковые автомобили, а также закон об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей с иностраными номерами. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

В истории законопроекта №8487 о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств на сайте Верховной Рады указано, что 22 ноября закон возвращен с подписью спикера парламента и направлен на подпись президенту.

Аналогичная информация размещена и в истории законопроекта №8488 о внесении изменений в Таможенный кодекс и некоторые другие законодательные акты Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины.

Напомним, 21 ноября Верховная Рада разблокировала процесс подписания закона о внесении изменений в Налоговый кодекс, который снизит акциз на легковые автомобили, - парламентарии не поддержали два проекта постановления, которыми предлагалось отменить результаты голосования за закон.

Кроме того, в этот же день парламентарии не поддержали два проекта постановления, которыми предлагалось отменить результаты голосования за законопроект о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые законодательные акты относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины в целом.

До этого, 8 ноября, Верховная Рада поддержала законопроект №8487 о снижении акцизного налога с автомобилей во втором чтении с технико-юридическими поправками. Законодатели предложили компромиссное решение об освобождении от ответственности за нарушение налоговых норм и таможенных правил в отношении соблюдения сроков и условий таможенных режимов временного везения или транзита для лиц, выполнивших условия временного порядка таможенного оформления таких автомобилей. При этом предлагается уплатить за третье лицо штраф 8,5 тыс. грн. Согласно технико-юридической поправке, внесенной в законопроект, понижающий коэффициент при растамаживании автомобиля в 50% будет применен 90 календарных дней.

Законопроект №8487, в частности, предполагает базовые ставки акцизного налога на уровне EUR50 для авто на бензиновых двигателях с объемом до 3 тыс. см куб., для автомобилей с большим объемом двигателя - EUR100. Для автомобилей на дизельных двигателей до 3,5 тыс. куб. см - EUR75 и EUR150 - для авто на более мощных двигателях. При этом размер акциза будет равен базовой ставке, умноженной на коэффициент двигателя и коэффициент возраста.

Ранее "Страна" подробно писала, как будет рассчитываться коэффициент двигателя. Показатель объема двигателя будет делиться на 1000. А коэффициент возраста - это количество полных календарных лет.

Формула вычисления будет выглядеть так:

Базовая ставка х Коэффициент двигателя х Коэффициент возраста = Сумма акцизного налога

Пример расчета акцизного налога для авто с бензиновым двигателем:

объем двигателя 2000 см3, год выпуска авто 2012 (полных 5 лет)

50 (евро) х 2 (2000 см3/1000) х 5 (лет) = 500 евро.

Пример расчета акцизного налога для авто с дизельным двигателем:

объем двигателя 1600 см3, год выпуска авто: 2007 (полных лет 10)

75 (евро) х 1,6 (1600 см3/1000) х 10 (лет) = 1200 евро.

Акцизный налог с авто, рассчитанный по предложенной формуле, будет значительно меньше того, который действует сегодня. Разница в размере ставок для различных по объему двигателя авто не будет существенной.

Кроме того, 8 ноября Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №8488 об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей, зарегистрированных в других государствах, с технико-юридическими поправками. Законопроект, в частности, предусматривает изменения в Кодекс об административных правонарушениях об установлении админответственности за вождение транспортным средством, за которым числятся нарушения сроков его временного ввоза или перемещения в режиме транзита, а также которое было использовано для предпринимательской деятельности. Документ также содержит изменения в закон о Нацполиции, которые содержат нормы об остановке автомобиля с иностранными номерами.

Ранее "Страна" сообщала, что евробляхеры заявили о разблокировании дорог.

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