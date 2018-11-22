22 ноября, в день назначения представителем Украины в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Евгения Марчука, на переговорах в Минске украинская сторона намерена вновь поднять вопрос об освобождении украинских политзаключенных Кремля. Об этом написала первый вице-спикер Верховной Рады, представитель президента Украины по мирному урегулированию на Донбассе Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

По ее словам, украинская сторона напомнит россиянам о предложении обменять российских наемников, осужденных в Украине, на политзаключенных Кремля. Геращенко отметила, что впервые это предложение было озвучено 9 месяцев назад.

"И мы готовы помиловать более 60 преступников в обмен на освобождение заложников на Донбассе", - написала Ирина Геращенко. Также она заявила о готовности "немедленно и помиловать всех, кто подпадает под действия Минских соглашений, для освобождения наших".

Помимо этого, по словам Геращенко, омбудсмен и представители ее офиса могут 27 ноября забрать осужденных еще до начала войны за совершение уголовных преступлений, которые находятся в тюрьмах на неподконтрольной территории Донбасса и хочет отбывать наказание в Украине.

Скриншот: Facebook/ Iryna Gerashchenko

Напомним, Евросоюз призвал Москву и Киев договориться об обмене задержанными до конца этого года.

Также мы писали, что Украина готова обменять двух россиян на украинских военных, которых держат в плену на Донбассе.