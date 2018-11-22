В проекте госбюджета Украины появился миллиард гривень на Фонд президента. Из него Петр Порошенко сможет финансировать различные социальные проекты.

Почему такие огромные деньги идут на цели, больше подходящие для профильных министерств, а не Банковой - таким вопросом задаются комментаторы в Facebook.

Вероятно, ответ следует искать в предстоящей выборной кампании. В ней президент делает ставку на образ "деда Мороза", который почти ежедневно одаривает то школы, то больницы компьютерами или креслами-каталками.

Правда, делаться это будет, судя по всему, не из личного кармана Порошенко, который, к слову, может это себе позволить - а из денег налогоплательщиков.

"Страна" разбиралась, что за бюджетный миллиард нарисовался в кармане у президента накануне избирательной гонки.

"Вспомнил про школьников перед выборами"

О том, что в бюджете-2019 появились средства для Петра Порошенко, сообщил в Facebook предприниматель Анатолий Амелин.

"В бюджет заложили выделение одного миллиарда гривен в президентский фонд, никому не подконтрольный для:

- финансирования образовательных проектов

- подключения интернета в школах

- покупки в Школы автобусов

- предоставления налоговых льгот для компенсации поднятия тарифов", - написан Амелин.

Он отмечает, что это похоже на финансирование предвыборной кампании президента за счет налогоплательщиков.

"Почему решил вспомнить про школьников, села и тарифы прямо перед выборами, а не с начала президентской каденции? Ох не быть ему больше главой коррупционной вертикали...", - резюмировал он.

Создан накануне принятия бюджета. Что известно о фонде Порошенко

Интересно, что фонд, который претендует на бюджетный миллиард, основан совсем недавно - 6 ноября. В аккурат перед принятием бюджета-2019.

Об этом идет речь на сайте президента.

В этот день Порошенко принял решение о создании в Украине специального Фонда по поддержке образовательных и научных программ для молодежи и подписал соответствующий Указ. Сделал он это в лучших традициях на публике - выступая перед студентами в Киеве.

"Мы должны создать все возможности для того, чтобы у талантливой украинской молодежи были все возможности реализовать свой потенциал у нас в Украине. И для этого я принял решение об учреждении Фонда Президента по поддержке образовательных и научных программ для молодежи для того, чтобы поддержать молодежь", - сказал Порошенко, отметив, что молодые люди получат возможность учиться, или учиться в аспирантуре, выиграть гранты и реализовывать свои научные разработки.

По его словам, Фонд будет отправлять талантливую молодежь за границу.

"А пенсии переименуем в "порошенсии"

Соцсети возмутила столь неприкрытая перекачка бюджетных денег в де-факто избирательную кампанию Порошенко.

Блогер Сергей Наумович отмечает, что сомнительная инициатива симптоматично появилась в юбилей революции на Майдане.

"Выделение одного миллиарда гривен для пиар-нужд ПАП — это же ведь уже можно? Не стесняясь, будто не было никакой Революции Достоинства...

Кто ещё не в курсе — завтра Рада проголосует за бюджет на 2019 год, в котором именно такая сумма — 1 000 000 000 грн. — заложена для на скорую руку созданного "фонда Президента". Эти средства будут передаваться куда-то там в благотворительных целях из рук Семьи. Т.е. ПАП будет теперь Санта Клаусом, который должен потратит лярд грн налогоплательщиков (наших, млять, с вами!!! с вашей растаможенной "неевробляхи", например!) под видом лично своих до выборов президента на свой личный пиар, чтобы, как подтвердил недавно приближенный к тусовке, воровать ещё 5 лет: "власть вынуждена воровать".

С 1 января все каналы страны будут каждый день прерываться и проводить прямую трансляцию процедуры вручения чека на несколько тысяч грн школе, детскому саду, многодетной семье, спортивной школе и т.д. Эти наши деньги можно как-то без посредников передать? Или щас напишет армия ломов "их все равно своруют, а так хоть Он передаст адресно... Он же добрый!"".

Преподаватель Киево-Могилянской академии Юлия Безвершенко сравнивает "миллиард Порошенко" с другими бюджетными тратами на науку:

"1. Национальному фонду исследований средств, конечно, не добавили. Остается чуть больше 262 млн грн. Для старта, может, и достаточно. В бюджете же свободных средств нет. Но читайте дальше.

2. Национальный совет по вопросам развития науки и технологий. Без изменений: 0,5 млн грн. Об аналитике и полном выполнении функций при таких условиях говорить не приходится.

3. На автомобиль для Президиума академии педагогических наук средств не выделили. Егор Стадный не дал осуществиться маразму, за что ему большое спасибо.

4. На 2019 снова оптимистично заложено 50 млн грн на обеспечение функционирования Фонда развития инноваций. Напомню, что в этом году эти средства просто вылетели в трубу, потому фонда как не было, так и нет.

5. Самое интересное. Верховная Рада предложила Минфину решить вопрос финансового обеспечения расходов на создание и обеспечение функционирования Фонда Президента Украины по поддержке образовательных и научных программ для молодежи.



Решили! Нашелся миллиард гривен.

Представляете, был, оказывается, свободный миллиард на науку, просто сначала не заметили.

Вот вам политическая воля в действии.

Хотелось бы узнать у Оксаны Маркаровой, каким является обоснование именно такого объема расходов на Фонд Президента.

С точки зрения логики процессов, перспектив построения дееспособных институтов нового типа и обеспечения преемственности изменений: очень грустно.

В способности правительства внедрять свои реформы: просто неудовлетворительно.

С точки зрения появления дополнительного игрока на поле конкурсного финансирования науки: очень хорошо.

Еще лучше было бы, если бы это был игрок такого масштаба на базе внебюджетных, то есть частных средств. Но как уже есть.

С точки зрения качества процедур этого фонда и их прозрачности: пока неизвестно. Проект положения готовит МОН.

Президент дал месяц на разработку положения. Пока - тишина.

Такие новости. Достаточно показательны. Ни здара, ни перемога. Просто все шиворот-навыворот. И с этого все равно нужно делать конфетку, потому что права проиграть мы не имеем".

Предприниматель Вадим Фульмахт считает, что пиарщики президента теперь "забрендируют" именем Порошенко всю помощь школьникам и студентам.

"Бам - и 1 миллиард денег налогоплательщиков идет на поддержку молодежи, но как бы от имени президента. Нет ни малейших сомнений в том, что они забрендируют все, что только можно - смотрите, как Петр про вас внезапно вспомнил перед выборами!

Ну давайте уже пенсионный фонд переименуем в "Фонд Президента по поддержке программ для пенсионеров". А пенсии переименуем в "порошенсии". Тогда победа вообще обеспечена.

Ох уж эти совпадения - фонд учрежден ровно 2 недели назад накануне бюджетной дележки (компенсаторы, привет!), совершенно очевидно намерение самым бесстыдным образом пиариться с помощью этого фонда, как будто он на это потратил часть своих личных активов.

Для особо одаренных еще раз подчеркну: Да, поддерживать молодежь надо. Не вопрос. Но не нужно так бессовестно примазываться и лепить свою фамилию ко всему!".

Политолог Михаил Чаплыга тоже обратил внимание на сроки создания спецфонда Порошенко.

"Итак. 6 ноября сего года... т.е. 14 дней тому назад... Петра Ляксеича осеняет гениальная мысль о необходимости создания своего фонда! О чем он радостно сообщает студентам, согнаням по такому случаю для массовки на втречу с Петром... ну чтоб был инфо повод с красивым задником.

Уже 19 ноября... т.е. спустя 15 дней проект бюджета для второго чтения появляется в Раде... вместе с требованием от БПП дать ОДИН МИЛЛИАРД ГРИВЕН тому самому фонду Порошенко, созданному 15 дней назад... Еще чернила не подсохли под Указом.

Фонду, которому также даруется от имени Президента право "налоговых льгот для компенсации поднятия тарифов"!

Оцените красоту игры. Особенно в контексте новости о том, что между первым и вторым туром в Грузии власть решила от имени фонда действующей власти компенсировать кредиты населения... т.е. КУПИТЬ ИЗБИРАТЕЛЯ.

Воистину Томас!".

Еще 200 миллиардов в копилку президента

История с миллиардом на студентов - не первый случай предвырного пиара за бюджетные средства. На днях стало известно об инициативе Порошенко построить первый за годы независимости аэропорт.

Об этой идее сообщил глава Мининфраструктуры Владимир Омелян. По его словам, на это уже заложено 200 миллиардов гривень. И это только первый транш. Лоббирует идею, по информации "Страны", лично президент.

Аэропорт, по словам Омеляна, будет располагаться между Запорожьем и Днепром. Что вызвало немалое удивление у жителей обоих городов, где уже есть по своему аэропорту. Оба находятся на той или иной стадии реконструкции.

Многие в Сети сочли это предвыборным "распилом" - ведь довести до ума уже имеющиеся аэропорты было бы значительно дешевле, чем строить еще один, за 40 километров от старого в Запорожье. И это при том, что в регионе не решены куда более насущные вопросы инфраструктуры - аховое состояние автодорог и мостов.

Впрочем, для президента, чья задача-максимум - перерезать ленточку на строительстве и поставить галочку в список предвыборных достижений - такие резоны мало что стоят. Намерение строить аэропорт он уже подтвердил лично - на встрече с мэром Днепра Борисом Филатовым.

Правда, реагируя на критику, которая развернулась после сообщения Омеляна, Филатов уточнил, что место для строительства аэропорта еще не определено. И иносказательно обвинил министра в попытках обойти президента.

"Завтра Верховная Рада голосует за бюджет и по инициативе Президента в него будут заложены средства на строительство нового аэропорта в Днепре.

Где? Пока месторасположение окончательно не определено.

Пожалуйста, не обращайте внимание на заявления некоторых ответственных товарищей, которые иногда, из-за любви к пиару, как говорится, пытаются заскочить "поперед батька в пекло".

Могу лишь заверить, что аэропорт будет в самом наилучшем и правильном месте".

При этом, судя по всему, сам аэропорт и выделенные на него 200 миллионов гривен президент использует и для того, чтоб заручиться поддержкой Филатова на выборах.

По крайней мере мэр города после встречи на Банковой вышел сильно воодушевленный и разразился в адрес Порошенко славословиями: "Петр Алексеевич, спасибо. За три года моей каденции не было ни одного раза, чтобы Вы не пошли Днепру навстречу и нарушили свое слово. Спасибо. Я оценил".

Таким образом, кроме миллиарда на студентов и школьников, в предвыборном активе Порошенко окажутся 200 миллиардов на новый аэропорт, где помимо финансовой выгоды для президента может быть и политический бонус в виде поддержки мэра. И это, судя по всему, только начало.

О подводных камнях госбюджета-2019 можно прочитать в материале "Страны" .