После открытия ресторана KFC в здании Профсоюзов в Киеве, которое состоялось 21 ноября, пользователи Facebook обвалили рейтинг страницы этой сети в Украине. Администраторы паблика в свою очередь 22 ноября закрыли возможность оставлять отзыв.

Отметим, что волну недовольства вызвал факт открытия ресторана сети быстрого питания в здании киевского дома Профсоюзов, в котором погибли люди во время Евромайдана. Это произошло в День свободы, он же день старта Евромайдана. Многие увидели в этом факте цинизм со стороны менеджеров фаст-фуда.

"Продавать жареных цыплят в помещении, где заживо сгорели люди? Гореть вам и вашему бизнесу в аду!", - пишут возмущенные пользователи Facebook.

Скриншот: Facebook/ KFC

Сразу же после открытия нового ресторана началась масштабная Facebook-атака на страницу KFC в Украине, сотни людей оставляли негативные отзывы. После набега возмущенных пользователей рейтинг KFC в соцсети опустился до единицы (была "пятерка"), после этого администраторы отключили опцию отзывов на странице.

Скриншоты: Facebook/ KFC

Невозможность оставить отзыв не остановила пользователей Facebook. Они оставляют десятки гневных комментариев под последними публикациями на странице. Большая часть из них содержат призывы бойкотировать рестораны этой сети - как онлайн, так и офлайн.

Скриншоты: Facebook/ KFC

Напомним, аналогичная ситуация произошла со страницей ФИФА в Facebook после летнего скандала. Пользователи Facebook атаковали страницу ФИФА после травли футболистов сборной Хорватии за возглас "Слава Украине!". После того как рейтинг снизился с 5 до 1,1, администраторы закрыли возможность оставлять отзыв.