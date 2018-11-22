Президент Украины Петр Порошенко назначил представителем Украины в Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) Евгения Марчука, ранее представлявшего страну в подгруппе ТКГ по вопросам безопасности. Об этом написала первый вице-спикер Верховной Рады, представитель президента Украины по мирному урегулированию на Донбассе Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

Марчук заменит на этом посту Леонида Кучму, который ранее объявил о своем уходе.

"Президент Порошенко назначил Евгения Кирилловича Марчука представителем Украины в ТКГ. Евгений Кириллович все эти трудные годы достойно представлял Украину в безопасностной группе. Он хорошо ориентируется в проблематике минских переговоров и будет жестко отстаивать национальные интересы Украины", - написала Геращенко.

Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

Евгений Марчук родился 28 января 1941 года в селе Долиновка Кировоградской области. В 1990 году был первым заместителем главы КГБ УССР, с ноября 1991 по июль 1994 гг. возглавлял Службу безопасности Украины, с июня 1995 по май 1996 гг. - премьер-министр Украины. В ноябре 1999-го, указом президента Леонида Кучмы был назначен Секретарем Совета нацбезопасности и обороны Украины, с июня 2003 по сентябрь 2004 гг. занимал пост министра обороны Украины. В декабре 2014 года стал координатором сотрудничества Украины с НАТО и ЕС в сфере безопасности.

Фото: static.ukrinform.com

Ранее "Страна" сообщала, что по данным Марчука, международная группа согласовала поэтапное введение миротворцев ООН на Донбасс.

Также мы писали о том, что миротворцы смогут прибыть на Донбасс через 10 месяцев после решения ООН.