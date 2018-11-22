У побережья Керченского полуострова затонула российская баржа с зерном. Об этом сообщает пресс-служба управления министерства чрезвычайных ситуаций РФ.

"На выходе из Керчь-Еникальского канала, к северу от мыса Борзовка, на глубине 10 метров в 600 метрах от берега, к востоку от мыса Хрони затонула баржа с зерном 3300 тонн. Порт приписки - Ростов-на-Дону", - говорится в сообщении. Также сообщается, что разлива топлива, жертв и пострадавших нет, а также не затруднено движение судов в Азовском море и Керченском проливе.

Сухогруз остается в зоне затопления, пишет ТАСС. В судоходной компании, которой принадлежат баржа и буксир заявили, что поднимать баржу не планируют. "Баржа вряд ли будет поднята, операция крайне дорогостоящая. Баржа не имеет топливных танков, нет загрязнения окружающей среды", - рассказал представитель компании. Он уточнил, что судно шло на выгрузку в порт Кавказ. И баржа, и груз были застрахованы. Ущерб компании пока не установлен.

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