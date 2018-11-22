На заседании Верховной Рады 22 ноября было официально объявлено о том, что новым главой фракции "Оппозиционный блок" стал нардеп Вадим Новинский. Об этом пишет "Интерфакс".

По информации агентства, о вступлении в должность Новинского объявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий. Заместителями нового главы "Оппоблока" стали народные депутаты Александр Вилкул (который ранее был сопредседателем) и Юрий Воропаев.

Напомним, что внутри "Оппозиционного блока" произошел раскол между двумя группами - группой сопредседателя фракции Юрия Бойко и предпринимателя Рината Ахметова. Соратники последнего минимальным числом голосом (22 против 21) исключили Юрия Бойко из фракции за то, что он с лидером партии "За життя" Вадимом Рабиновичем создал "Оппозиционную платформу За життя", которая выдвинула единым кандидатом в президенты самого Бойко. Также был исключен заместитель председателя фракции Сергей Левочкин.

В ответ Сергей Левочкин заявил о том, что это решение на руку Петру Порошенко. "Я считаю, что по факту произошел раскол на тех, кто ориентируется на кандидата в президенты Бойко и кандидата в президенты Порошенко", - заявил Левочкин.

Также мы писали, что сегодня в Раде объявили о создании депутатского объединения "Оппозиционная платформа – За життя".