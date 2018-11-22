Размер минимальной пенсии в Украине с 1 декабря 2018 вырастет до 1497 гривен. Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает портал Кабмина. На данный момент минимальная пенсия составляет 1435 гривен, то есть выплаты вырастут на 62 гривни.

"Перерасчет будет осуществлен всем пенсионерам, чей размер пенсий зависит от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц", - отметил он. По его словам, очередное повышение пенсий также должен состояться с 1 января. Повышение должно задеть полмиллиона пенсионеров и военных пенсионеров.

Следующее повышение запланировано на март 2019 года. В марте, по словам Розенко, пенсии должны вырасти на 12-17%. "Для более 10 миллионов граждан с 1 марта 2019 года состоится осовременивание пенсий...И это будет происходить уже ежегодно", - подчеркнул он.

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