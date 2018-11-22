На заседании Верховной Рады 22 ноября стало известно о том, что еще трое депутатов покинули фракцию "Оппозиционный блок". Об этом со ссылкой на председателя парламента Андрея Парубия сообщает "Громадське".

Так, речь о нардепах Сергее Дунаеве, Юлии Иоффе и Евгении Бакулине. Кроме того, на заседании 22 ноября Парубий представил нового главу "Оппозиционного блока" Вадима Новинского, который был избран после того, как народных депутатов Юрия Бойко и Сергея Левочкина исключили из фракции "Оппозиционный блок".

Сергей Дунаев, Юлий Иоффе и Евгений Бакулин считаются близкими к сопредседателю Оппозиционного блока Юрия Бойка, который после исключения из фракции "Оппозиционного блока" создал межфракционное объединение "Оппозиционная платформа-За життя".