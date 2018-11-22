Сегодня, 22 ноября, нардепы планируют утвердить в целом законопроект "О Государственном бюджете Украины на 2019 год". Об этом сказано в повестке дня, опубликованной на сайте парламента.

Кроме того, Рада продлила вечернее заседание в четверг до рассмотрения всех вопросов, связанных с принятием закона о бюджете. За соответствующее решение на утреннем заседании 22 ноября проголосовало 226 народных депутатов. Отметим, что проголосовать удалось лишь с нескольких попыток.

Помимо госбюджета, парламентарии намерены утвердить сопутствующие законодательные инициативы, в частности изменения в Налоговый кодекс в части администрирования. Кроме того, нардепы завершат рассмотрение во втором чтении законопроекта, которое начали в среду, с изменениями в законодательство относительно расследования некоторых категорий правонарушений.

В плане работы - вопрос ратификации соглашения с Соединенными Штатами для улучшения выполнения налоговых правил и применения положений закона США "О налоговых требования к иностранным счетам" (FATCA), а также изменения законодательства в связи с этим.

Народные избранники намерены внести изменения в Бюджетный кодекс относительно правового основания для введения среднесрочного бюджетного планирования, а также рассмотреть во втором чтении законопроекты об Учреждении бизнес-омбудсмена и о деятельности Государственного бюро расследований.

Опубликованная повестка дня на четверг включает большое количество законопроектов, среди которых - изменения в законодательство в части рекламы, о защите от субсидированных импорта, демпингового импорта.

Ранее "Страна" сообщала, что Комитет рекомендовал Раде принять госбюджет во втором чтении. Помимо этого, комитет рекомендовал парламенту принять в целом законопроект №9084 с поправками в Бюджетный кодекс, а также назначить Оксану Маркарову министром финансов. Соответствующие решения комитет принял на заседании в четверг в 4:00, начав рассматривать бюджетный законопроект в около 15:30 в среду.

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