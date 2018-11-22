Во четверг, 22 ноября, в Верховной Раде появилось межфракционное депутатское объединение "Оппозиционная платформа – За життя". Об этом со ссылкой на председателя парламента Андрея Парубия пишет Интерфакс-Украина.

Сообщается, что у нового межфракционного объединения два сопредседателя. Это Юрий Бойко и Вадим Рабинович. Парубий уточнил, что "Оппозиционная платформа - За життя" - это не депутатская группа, а межфракционное объединение.

Напомним, ранее Юрий Бойко и лидер партии "За життя" Вадим Рабинович создали "Оппозиционную платформу За життя", которая выдвинула единым кандидатом в президенты Юрия Бойко.

Также мы писали, что 20 ноября народных депутатов Юрия Бойко и Сергея Левочкина исключили из фракции "Оппозиционный блок" за нарушения ее устава.