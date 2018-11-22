Столичный Апелляционный суд частично удовлетворил жалобу ВТБ Банка и отменил постановление частного исполнителя о запрете банку проводить ликвидацию или реорганизацию юридического лица. Об этом сообщает Finbalance со ссылкой постановление суда от 19 ноября.

Отмечается, что запрет был наложен частным исполнителем на основании заявления ООО Нива-Тур в рамках выполнения постановления апелляционного суда Киева от 5 сентября. В то же время суд отказался удовлетворить жалобу ВТБ Банка в полном объеме, утверждает издание. В частности, суд отказал банку в просьбе обязать частного исполнителя вернуть постановление Апелляционного суда Киева от 5 сентября без принятия к исполнению. Также суд отказался отменять другие принятые исполнителем меры по принудительному исполнению указанного судебного решения, сославшись на то, что он не вправе принимать подобные решение.

"Суд не вправе обязывать к совершению тех действий, которые в соответствии с законом об исполнительном производстве могут осуществляться только исполнителем или соответствующим должностным лицом исполнительной службы", – отметили в суде.

Ранее в ВТБ жаловались, что не могут сдать лицензию украинского банка из-за судебных ограничений.

Ранее "Страна" сообщала, что в ВТБ признались в желании поскорее покинуть украинский рынок.

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