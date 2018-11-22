Исполняющим обязанности начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ после смерти бывшего его руководителя Игоря Коробова стал вице-адмирал Игорь Костюков. Об этом со ссылкой на источники, близкие к Министерству обороны, пишет РБК.

Костюков был первым заместителем начальника ГРУ. По данным издания, он еще во время болезни Игоря Коробова стал исполнять его обязанности на основании приказа министра обороны. Вопрос о непосредственном назначении его на должность должен решить президент РФ Владимир Путин.

Сообщается, что Игорь Костюков родился 21 февраля 1961 года. Он окончил Военно-дипломатическую академию Министерства обороны, служил военным атташе, в ГРУ, ​был сотрудником штаба руководства военной операцией в Сирии. В 2017 году получил звание Героя России.

Фото: wikipedia.org

Напомним, Путин решил вернуть военной разведке старое название.

Также мы писали, что подполковника ГРУ СССР приговорили в Киеве к 12 годам за сотрудничество со спецслужбами России.