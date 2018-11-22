На аукцион выставлен единый имущественный комплекс госпредприятия "Укртелефильм" за 9,3 миллионов гривен. Об этом свидетельствуют данные площадки ProZorro.

Имущество находится он по адресу улица Кирилловская, 160. В состав объекта входят нежилые здания, которые находятся "в неудовлетворительном состоянии".

Аукцион стартовал 21 ноября, а предложения принимаются до 16:20 21 декабря 2018 года. Он проводится методом пошагового снижения стартовой цены и последующего представления ценовых предложений.

Фото: prozorro.sale

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