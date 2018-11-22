Укртелефильм выставили на продажу на Prozorro
На аукцион выставлен единый имущественный комплекс госпредприятия "Укртелефильм" за 9,3 миллионов гривен. Об этом свидетельствуют данные площадки ProZorro.
Имущество находится он по адресу улица Кирилловская, 160. В состав объекта входят нежилые здания, которые находятся "в неудовлетворительном состоянии".
Аукцион стартовал 21 ноября, а предложения принимаются до 16:20 21 декабря 2018 года. Он проводится методом пошагового снижения стартовой цены и последующего представления ценовых предложений.
Фото: prozorro.sale
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