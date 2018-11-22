Пятую годовщину Евромайдана в Украине отметили очень скромно - практически никто не вышел на площадь Независимости в этот день.

Хотя именно те события 2013 года стали отправной точкой карьеры для нынешней власти и множества активистов.

Впрочем, некоторые из них таки обозначились. Вчера в Доме профсоюзов на Крещатике открылся ресторан быстрого питания KFC (известнейший американский бренд куриного фаст-фуда). Его стены поздно вечером изрисовали радикалы из ультраправой группировки С14, поддержанные другими активистами.

Полиция воспротивилась этому, в ход пустили дубинки и газ. В стычках пострадал и Маси Найем - брат депутата Мустафы Найема, который приехал на место событий как адвокат одного из руководителей С14.

После этого в Сети начались призывы к бойкоту KFC. Сторонники Евромайдана заявили, что в здании, которое было штабом протестов и сгорело во время столкновений 18-19 февраля 2014 года, нельзя открывать "забегаловки".

"Страна" разбиралась в перипетиях очередного бойкота.

Штурм KFC

Поздним вчером 21 ноября глава С14 Евгений Карась заявил, что его активистов задержали на Майдане.

По его словам, это произошло после того, как "возникли надписи на забегаловке КFC, которая вздумала разместиться в профсоюзах, где гибли люди".

По словам Карася, против радикалов применили газ и дубинки. Он также опубликовал видео конфликта с полицией. Судя по ролику, в столкновениях участвовали несколько десятков человек.

Газовым балончиком брызнули в лицо и активисту Маси Найему, который заявил, что находился на месте в качестве адвоката.

"Только, при осуществлении адвокатской деятельности и защиты своего клиента на площади независимости, в отношении меня было применено спецсредство (газовый баллончик) сотрудниками полиции", - написал брат нардепа от БПП.

На месте также был народный депутат Игорь Луценко (чьим помощником официально числится и Карась, и ряд других ультраправых из С14).

Он подтвердил, что Найему-младшему дважды прыснули в лицо газом, хотя тот, по мнению депутата, просто стоял рядом.

В киевской полиции подтвердили факт стычки. И заявили, что все шесть задержанных, которых привезли в Шевченсковский райотдел, уже отпущены.

По версии полиции, дело обстояло так. Вчера вечером у дома профсоюзов на Майдане Независимости неизвестные подожгли дымовую шашку, сделали надписи на фасаде и принесли шины.

"Полиция не допустит совершения хулиганских или любых противоправных действий в центре столицы. Поэтому решать вопрос по функционированию заведения общественного питания в доме профсоюзов следует в правовом поле", - заявил глава столичной полиции Андрей Крищенко.

Что же до Найема, то по факту применения спецсредств назначено служебное расследование, заверил Крищенко.

У KFC уже нашли "русский след"

В Сети отреагировали на события у Дома профсоюзом типично по-майдановски: призвали бойкотировать заведение общественного питания. Появился дже хештег #бойкотkfc, под которым пока что всего три поста.

Блогер Алексей Петров, которого причисляют к стану "порохоботов", заявил, что виноват не ресторан, а чиновники, которые выдали ему разрешение там работать. Но все равно призвал к бойкоту бренда.

"В центре Киева, в здании Профспілок, где всего несколько лет назад горели люди... Через дорогу от улицы Институтской, по которой и через сто лет будет страшно ходить, вдруг открываются сука смажені курки под брендом KFС.

Для сети это только бизнес и ничего больше?! Ну да. Понимаю. Не ваша страна, не ваша история, не ваша боль! А для тех контрацептивов которые выдали разрешение на открытие кафе, тоже исключительно бизнес? Тоже не ваша страна? Чужая, не ваша боль? Вы же напевно считаете себя настоящими патриотами страны? Купа вишиванок у шафі лежить? Чемні такі, до поносу! Бл...дь... Сколько падлюки вам ещё нужно денег? Не розумієте російської? (Х...р с вами, спитаю українською!) Скільки вам потворам ще потрібно грошей? Скажить! Ми зберемо таку суму, щоби ви нарешті нажєрлись! Один раз та назавжди!"

"Это чья-то неудачная шутка? В киевском доме профсоюзов, в том самом, в котором в феврале 2014 сгорели раненные герои Революции Достоинства, в годовщину начала Евромайдана открыли ресторан жареных курочек KFC. Более "лучшего" "подарка" в такой день нам сложно было ожидать. Совпадение?", - пишет блогер Сергей Наумович.

Отметим, что активность сетевых "хейтеров" отчетливо направлена все же не против чиновников, которые согласовали размещение ресторана, а против междуродного бренда, который не нарушил никаких законов.

Так, в интернете уже требуют расследовать "российские корни" KFC - ссылаясь на московские контакты, которые были указаны на сайте ресторана. Скриншот опубликовал киевский журналист Виктор Литовченко.

Сейчас на сайте ресторана этих контактов уже нет, указан лишь электронный адрес. Но тема явно набирает обороты.

"Россия ведет бизнес KFC в Украине. И открыли точку в Доме профсоюзов на Майдане. Сходил на сайт kfc-ukraine.com. Проверил. Точно. "Если ви хотите стать нашим партнером", обращайтесь в Москву", - негодует журналист Игорь Ляшенко.

Впрочем, скорее всего "русский след" KFC не имеет ни малейшего отношения к тому, что этот ресторан открылся именно в доме профсоюзов. У международных брендов часто практикуется открытие управляющих структур не в каждой стране, а по одной на несколько стран. Так элементарно дешевле.

Так, к примеру, офиса Facebook, в котором идут споры насчет KFC, в Украине нет.

Что же до американского ресторана, то здесь головной офис в Москве выглядит логичным: в России у бренда множество ресторанов, и оттуда можно управлять и украинской частью бизнеса (относительно небольшой). Главное, что знание русского языка работниками KFC и в Москве, и в Киеве облегчает это управление.

Тем более, что бизнес еще и относительно автономен, потому что работает по франшизе.

Кстати, в России недавно предложили объявить KFC и родственный ему McDonalds иностранными агентами.

Впрочем, есть и другие вопросы к активистам, требующим закрытия ресторана. "Все возмущены что в пятую годовщину Майдана в доме профсоюзов открыли кафе. То что в пятую годовщину Майдана в стране полный беспредел и нищета никого не возмутило сегодня", - удивляется марупольчанин Сергей Ефимов, живущий в Киеве.

"А потом эти же люди будут возмущаться. Почему в страну не идут инвесторы и где новые рабочие места. Да потому что каждый раз кто то ищет причину что бы их предприятие закрыть. Чем они обидели память героев. Или герои духи бестелесные и не питались?", - пишет киевлялин Олег Яковишенко.

Впрочем, такие мелочи сетевую армию не беспокоят. Она уже вплотную занялась бойкотом, атаковав Facebook-страницу KFC. Буквально за сутки ее рейтинг "обвалился" до 1 из 5 звезд. И компания вынуждена была его закрыть.

Не первое кафе в Доме профсоюзов

Здание Дома профсоюзов - пусть и сгоревшее во время протестов на Майдане - находится в самом центре Киева. Поэтому удержаться практически невозможно - заведения общепита открываются там регулярно. Постоянно вызывая и скандалы.

Сначала там открылось кафе L'Kafa. Однако стараниями майдановцев заведение было закрыто.

Потом достаточно долго в Доме профсоюзов работал скандальный ресторан "Каратель". Его владелец Игорь Пилявец - атошник из расформированного за мародерство батальона "Шахтерск" - достаточно долго отбивался от возмущенных сторонников майдана, мотивируя тем, что он и сам разделяет эти идеи. Да и вообще он воевал, поэтому можно.

Кроме того, утверждал Пилявец, в этой части Дома профсоюзов, где распологалось кафе, никого не убивали.

Кафе "Каратель"

Интерьер кафе был выполнен в милитари-стайл с элементами черного юмора. Названия блюд в меню - с тем же смыслом: шашлыки "Реберца за поребрик", "Жареные снегири", "Красная угроза", люля-кебаб "Новороссия", "Славянка мясная от Кровавого пастора", телячьи почки "Циничный бандера", салат "Апалченец Грил" из телятины, яиц, лука. Коктейли тоже креативные - "Свобода слова", "Маргарита Тэтчер", "Конча-Заспа", "Кровавый пастор", "Регианал".

В 2016 году "Каратель" таки был закрыт. Впрочем, атак на это кафе националисты не устраивали. С открытием же KFC их возмущение не знало предела.

Сколько людей погибло в Доме профсоюзов

Во время Майдана Дом профсоюзов захватили протестующие, где был создан их штаб.

В ночь на 19 февраля 2014 года в здании произошел пожар. Оно сильно пострадало в огне, в нем обвалились конструкции между четвертым и пятым этажами. Окончательно пожар удалось потушить только в 6:55 утра 20 февраля. Во время пожара ГСЧСники спасли из здания 41 человека. После того, как огонь был потушен, в здании были найдены два сгоревших тела.

Сначала говорили о том, что в здании сгорели заживо десятки людей, назывались цифры 40-50 человек. Позже медики это опровергли – по их данным, погибших было всего двое.

Активисты обвинили в поджоге здания правоохранителей, в частности, подразделение СБУ "Альфа", которое пыталось отбить здание у протестующих. В свою очередь, силовики заявляли, что пожар устроил "Правый сектор".

Для проведения ремонта здания 27 марта 2014 года был основан Благотворительный фонд "Возрождение Дома Профсоюзов". После разрешения прокуратуры летом 2014 года начался процесс ликвидации последствий пожара. Восстановление здания все еще продолжается. Фасад открыли 30 мая 2018 года.