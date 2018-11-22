Сегодня, 22 ноября, в Подольском суде Киева должен состояться перекрестный допрос свидетеля, экс-главы Луганской полиции Владимира Гуславского по делу экс-регионала Александра Ефремова, которого обвиняют в госизмене. Об этом сообщает корреспондент "Страны" из зала суда.



Дело Ефремова рассматривается в Старобельском районном суде Луганской области, но Гусовский до этого не являлся в Старобельск на допросы. Сегодня в Киеве с ним должна состояться видеоконференция.

Фото: Страна.ua

Корреспондент "Страны" отмечает, что в зале с три десятка "вольных слушателей", один из которых занял место для адвокатов. Его попросили пересесть, но в итоге адвокаты Ефремова решили занять места судей.

Фото: Страна.ua

Защита Ефремова полагает, что именно Гуславский, а не Ефремов виновен в захвате российскими боевиками административных зданий в Луганске в апреле 2014 года, замечая, что "пропавший" свидетель является другом генпрокурора Юрия Луценко, трижды был его доверенным лицом на выборах.

Адвокат Корчевой, предоставляющий юридическую помощь Гуславскому, подал протест простив проведения заседания в таком формате.

"Права Гуславского нарушаются, поскольку адвокаты защиты не могут задавать вопросы Гуславскому, находясь в Подольском суде Киева", - считает адвокат Корчевой.

Ранее "Страна" публиковала видео допроса свидетелей из зала суда в Старобельске, где слушается дело Александра Ефремова.

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